شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 12-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-7-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.42 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.41 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.41 جنيه للشراء. 4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.40 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.40 جنيه للشراء. 4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.40 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.40 جنيه للشراء. 4.44 جنيه للبيع. Advertisements

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.34 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.34 جنيه للشراء. 4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.38 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.38 جنيه للشراء. 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.39 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.39 جنيه للشراء. 4.44 جنيه للبيع.

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