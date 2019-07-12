شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صعود أسعار الذهب والفضة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:18 مساءً, 12 يوليو 2019 م المناطق - وكالات صعد سعر أوقية الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1406.44 دولاراً أمريكياً وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 % إلى 1408.90 دولاراً أمريكياً.

وفيما يخص بقية المعادن النفيسة ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1 % إلى 15.13 دولاراً أمريكياً وانخفض سعر أوقية البلاتين بنسبة 0.1 % إلى 819.50 دولاراً أمريكياً وتراجع سعر أوقية البلاديوم بنسبة 0.5 % إلى 1552.50 دولاراً أمريكياً. للأوقية.

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