شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى: 4.9 مليار دولار استثمارات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسير سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الاوروبى لأعادة الإعمار والتنمية، بالعاصمة البريطانية "لندن" بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر لدى لندن.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والبنك فى مجالات جديدة مثل النقل، فى ظل اهتمام البنك بتوسيع نطاق أعماله فى مصر فى مجالات تلبى احتياجات التنمية فى مصر، ومنها مشروع المونوريل، وعدد من مشروعات البنية الاساسية فى مجال الكهرباء، وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وناقش الجانبان، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، زيادة استثمارات البنك فى مجال البنية الأساسية فى أفريقيا فى ظل رئاسة مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى هذا العام، فى ظل قيام مصر بدعوة المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة أفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.

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وأكدت الوزارة، تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك فى مجالات مثل النقل وتطوير السكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن البنية الاساسية هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وجذب استثمارات جديدة فى مصر وإفريقيا، فى مجالات مثل النقل والطاقة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن.

وأشاد رئيس البنك، بالشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والتى أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم، وذلك فى ظل قصص النجاح التى تحققها مصر على المستوى الاقتصادى وفى مشروعات البنية الأساسية.

وأكد حرص البنك على التعاون مع مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الافريقى هذا العام فى تعزيز التكامل الاقتصادى فى القارة من خلال زيادة تدفقات استثمارات البنك فيها، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية، مشيرا إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر فى جهودها الإصلاحية، والتى تبلغ حجم استثماراته بها نحو 4.9 مليار دولار وتمثل حصة القطاع الخاص 58٪ من إجمالى الاستثمارات، كما تمثل استثمارات البنك فى مصر أكثر من 50 % من استثماراته فى افريقيا، والتى تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.