شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم شركة عطاء التعليمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ يوم الأحد، الموافق 14 يوليو 2019م، الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في 1.2 مليون سهم من أسهم شركة عطاء التعليمية وذلك بسعر 29 ريالا للسهم الواحد تم تحديده بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر. وتستمر فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة لمدة خمسة أيام تنتهي يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019م.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أكدت إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة عطاء التعليمية، أن الجهات المستلمة قد أتمت استعداداتها لطرح 1.2 مليون سهم من أسهم شركة عطاء التعليمية للاكتتاب من قبل شريحة الأفراد.

وعادة ما تؤكد هيئة السوق المالية على أهمية الاطلاع على نشرة الإصدار لمعرفة كافة التفاصيل عن الشركة.

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وأعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب في شركة عطاء التعليمية، عن انتهاء اكتتاب المؤسسات واكتمال عملية بناء سجل الأوامر وذلك بنهاية يوم الاثنين 8 يوليو 2019.

وكشفت شركة عطاء التعليمية عن تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارًا ماليًا ومتعهدًا للتغطية ومديرًا للطرح العام الأولي لأسهمها في السوق المالية السعودية "تداول".

وتعد شركة عطاء التعليمية إحدى شركات التعليم الرائدة في المملكة العربية السعودية نتيجة لاستثماراتها المتواصلة في قطاع التعليم الخاص منذ بداية عملياتها في عام 1992م عندما قامت بافتتاح مدارس الرواد الأهلية، حيث استطاعت الشركة أن تكتسب من الخبرة والمهنية خلال الثلاث عقود الماضية ما يؤهلها للمساهمة في قيادة قطاع التعليم في المملكة الذي يعد إحدى ركائز التنمية ورؤية 2030، والمساهمة في نشأة الأجيال وفقًا للمعايير التعليمية الحديثة، والقدرة على تلبية متطلبات القطاع المتغيرة.