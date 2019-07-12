شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو السوق السعودي ينهون أسبوعهم مستهدفين القياديات بصفقات خاصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد – محمد أبو الغيط



تقرير خاص – أخبار اليوم: شهد السوق السعودي خلال الأسبوع الحالي 28 صفقة خاصة خلال أربع من جلساته، بقيمة إجمالية بلغت 822.9 مليون ريال، وتم على 17.35 مليون سهم في 27 شركة وصندوق ريت، حيث شهد صندوق جدى ريت الحرمين صفقتين خلال الأسبوع وإن جاءتا في ذيل القائمة.

وحسب رصد قام به موقع "أخبار اليوم" ركز المستثمرون خلال الأسبوع الحالي على القياديات، حيث استحوذت على النسبة الأكبر من قيم التداولات التي تمت بالصفقات الخاصة، حيث استحوذت 6 من القياديات على 66% من إجمالي قيم الصفقات الخاصة، وتمت الصفقات الستة الخاصة بتلك الشركات مع غيرها في آخر جلسات الأسبوع.

وحسب الرصد جاء على رأس القائمة مصرف الراجحي بقيمة 148.72 مليون ريال وبنسبة 18%، ثم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وبقيمة 147 وبنسبة 17.9% من الإجمالي، ثم الأهلي التجاري بصفقة بقيمة 85.99 مليون ريال، والاتصالات السعودية بقيمة 63.36 مليون ريال، وبنك الرياض وبقيمة 51.18 مليون ريال، وأخيراً مجموعة سامبا بصفقة قيمتها 43.10 مليون ريال.

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وركز المستثمرون في آخر جلسة من جلسات الأسبوع على الصفقات الخاصة، حيث نفذوا 23 صفقة من أصل 28 نفذوها خلال الأسبوع كاملا، بينما نفذوا صفقتين في أول أيام الأسبوع، ثم صفقة في جلسة الثلاثاء وجلستين في جلسة الأربعاء بينما لم ينفذوا صفقات في يوم الإثنين.

وارتفع مؤشر السوق السعودي خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 1.38% كاسبا 121.7 نقطة لينهي أسبوعه عند مستوى 8968.23 نقطة، بقيم تداولات بلغت 14.16 مليار ريال تم تداولها على 593.15 مليون سهم، من خلال 476.94 ألف صفقة.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام برصد الأرباح الصافية للشركات المدرجة بالسوق خلال آخر خمسة فصول، مرتبة من الأكبر إلى الأقل في حجم الأرباح بآخر أرباح معلنة وهي أرباح الربع الأول من 2019.

كذلك قام برصد توقعات خمس من شركات الأبحاث السعودية لأرباح عدد من الشركات المدرجة بالربع الثاني من العام 2019 والتي بدأت الشركات منذ أيام قلائل في الإعلان عنها.