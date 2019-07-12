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شكرا لقرائتكم خبر عن أراضي دبي تمنح الإقامة الذهبية لمدة 5 سنوات لـ 20 مستثمرا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الإقامة الذهبية لمدة 5 سنوات لعشرين مستثمرًا عقاريًا ينتمون إلى أكثر من 12 جنسية.
وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تبلغ قيمة استثمارات هؤلاء المستثمرين العقارية المباشرة أكثر من 200 مليون درهم.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت في مايو الماضي نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" كإقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.
وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر في نوفمبر الماضي منح تأشيرات طويلة الأمد لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات وذلك للمستثمرين الكبار والطلاب المتفوقين والباحثين المميزين.
ويتضمن القرار تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم.
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