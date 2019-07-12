شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو شعاع كابيتال يوافقون على صفقة الاندماج مع أبوظبي المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة شعاع كابيتال،، اليوم عن انتهاء اجتماع جمعيتها العمومية المخصصة لتصويت المساهمين على صفقة الاندماج المقترحة مع مجموعة أبوظبي المالية.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه صوَّت 100% من المساهمين الحاضرين لصالح إتمام الاندماج، وبذلك تدخل الصفقة مراحلها النهائية بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية واستكمال لائحة الشروط المسبقة المتفق عليها والمتوقع إنجازها قريباً.

وقال جاسـم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية: تسرنا موافقة مساهمي ’شعاع‘ على هذه الصفقة المهمة ويؤكد تصويتهم القوي لصالح إتمامها على المقومات الاستراتيجية المتميزة لهذا الاندماج.

وأضاف الصديقي أنه ومن خلال قيامنا بدمج اثنتين من الشركات القيادية على مستوى المنطقة لتأسيس منصة رائدة لإدارة الأصول وأعمال الصيرفة الاستثمارية ، نرى فرصة مجزية لتوفير قيمة كبيرة لجميع المساهمين، وأتطلّع إلى التعاون مع فريق العمل لمواصلة تحقيق النمو.

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وتسعى مجموعة أبوظبي المالية الاستحواذ على شركة شعاع كابيتال في عملية اندماج عكسي، وتحدث عملية الدمج العكسي عند استحواذ شركة خاصة غير مدرجة على حصة الأغلبية في شركة مساهمة عامة مدرجة.

والاستحواذ العكسي هو أن تقوم شركة خاصة بإدراج أسهمها في السوق بعد استحواذها على حصة مسيطرة في شركة عامة. ويتيح هذا للشركات بأن تصبح مدرجة في البورصة دون إجراء طرح عام أولي لأسهمها.

وقال متحدث باسم مجموعة أبوظبي المالية في نهاية مارس الماضي إن شركة شعاع كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية فوضتا يو.بي.إس وجيه.بي مورجان تشيس آند كوكمستشارين بشأن اندماج محتمل بين شركتي الاستثمار الإماراتيتين.

وأعلنت شركة شعاع كابيتال- في نوفمبر 2016- عن استحواذ مجموعة أبوظبي المالية على 48.36% من رأسمالها.