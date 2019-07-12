شكرا لقرائتكم خبر عن "معادن" تتقدم بطلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل دين مستحق إلى هيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الخميس، بأنها ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى، في اجتماعه المنعقد في 26 يونيو الماضي، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) والبالغ 796.370 مليون دولارأمريكي (بما يعادل 2.986 مليار ريالاً سعودياً) إلى أسهم إضافية، وذلك بعد تحويل دين الصندوق من شركة معادن للدرفلة إلى الشركة.

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وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

وقامت "معادن" بتعيين كل من إتش إس بي سي العربية السعودية، والرياض المالية مستشاراً مالياً لإدارة عملية زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين إلى أسهم إضافية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 252.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 753.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى الانخفاض في أسعار البيع المحققة لجميع المنتجات، وكذلك انخفاض الكميات المباعة لمنتج الذهب ومنتج الألومنيوم، بالرغم من زيادة الكميات المباعة لمنتج ثنائي فوسفات الأمونيوم ومنتج الصفائح المدرفلة، بالرغم من زيادة الحصة في صافي أرباح مشروع معادن المشترك: (شركة معادن باريك للنحاس) بنسبة 23%، و(شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات) بنسبة 100%.