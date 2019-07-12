شكرا لقرائتكم خبر عن "ميفك ريت" يقرر توزيع أرباح بقيمة 27.6 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ميفك ريت عن الفترة من بداية الصندوق حتى 30 يونيو من عام 2019، بقيمة 27.566 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على أساس 73.276 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.3762 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.76%، وبنسبة توزيع تبلغ 3.61% من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو 2019.

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وحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد الموافق 29 يوليو الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وجدير بالذكر أنه كان قد تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "ميفك ريت"، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018، ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة "ريتس".

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من الاكتتاب في "صندوق ميفك ريت" في يونيو الماضي وبلغ عدد المكتتبين 31.16 ألف مكتتب ضخوا ما قيمته 404.57 مليون ريال خلال فترة الطرح، وتم تخصيص جميع الوحدات المكتتب بها لجميع مستثمري الصندوق بنسبة 100%.