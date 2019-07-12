الان تتابع وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضا بإمدادات سوق النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي سيفوق الطلب العالمي المتعثر ويؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في انحاء العالم في الأشهر التسعة القادمة.
ويبدو أن التوقعات تنبئ بالحاجة إلى أن تخفض أوبك وحلفاؤها الإنتاج لتحقيق توازن في السوق على الرغم من تمديد اتفاقهم القائم، متوقعة انخفاض الطلب على نفط أوبك إلى 28 مليون برميل يوميا فقط في أوائل 2020.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري “شح الإمدادات في السوق ليس المشكلة في الوقت الراهن ويبدو أن أي إعادة للتوازن قد تأجلت إلى المستقبل”.
وأضافت “من الواضح أن هذا يمثل تحديا كبيرا لأولئك الذين يتولون مهمة إدارة السوق” في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة
للبترول (أوبك) ومنتجين حلفاء مثل روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضا بإمدادات سوق النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.