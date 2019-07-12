شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تبيع صكوكا بقيمة 3 مليارات رنجيت بمتوسط عائد 3.582% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الماليزى، اليوم الجمعة، إن ماليزيا باعت سندات إسلامية حكومية بقيمة 3 مليارات رنجيت تُستحق فى 2026 بمتوسط عائد 3.582%. وبلغت نسبة العروض إلى التغطية 2.87 مرة.

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