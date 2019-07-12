شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لرويترز: "إيجاس" تعرض 3 شحنات غاز مسال فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران تجاريان، اليوم الجمعة، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تعرض 3 شحنات غاز طبيعى مسال للتحميل من محطة إدكو فى أغسطس. Advertisements وقال مصدر إن الشحنات معروضة على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) للتحميل فى الفترات 8-10 و17-19 و21-22 أغسطس. وأضاف المصدر أن العطاء سيُغلق فى 16 يوليو.

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