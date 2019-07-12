شكرا لقرائتكم الأسهم البحرينية تخسر 15 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 17 ساعة في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 11 يوليو 2019 / 18:45

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الخميس) على تراجع 0.18 في المئة تعادل 2.82 نقطة، هبوطا الى 1537.09 نقطة في مقابل 1539.91 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 14.94 في المئة، بينما أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بنسبة 0.45 في المئة ما يعادل 3.40 نقطة الى 759.67 مقابل 756.27 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 7.71 في المئة.



Advertisements

وسجلت بورصة البحرين تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة الى 3.11 مليون سهم في مقابل 9.4 مليون اليوم السابق بنسبة 67 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 711 ألف دينار في مقابل 2.64 مليون اليوم السابق بنسبة 73 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 88 صفقة بتراجع 42 في المئة.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.65 بليون دينار بخسارة 15 مليون نسبتها 0.15 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت 6 شركات، وهبطت 5 شركات أخرى، واستقرت 4 شركات.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت468 ألف دينار بحريني، شكلت 66 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.52 مليون سهم، نفذت من خلال 36 صفقة.

وجاء سهم الأهلي المتحد في صدارة الاسهم بقيمة متداولة بلغت 396 ألف دينار، نسبتها 56 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.10 مليون سهم، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 83 ألف دينار نسبتها 12 في المئة، من تداول 910 ألاف سهم.