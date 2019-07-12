شكرا لقرائتكم هبوط أسعار أسهم 15 شركة مدرجة في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 18 ساعة في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 11 يوليو 2019 / 17:09

أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم (الخميس) على تراجع في أسعار 35 في المئة من أسهم الشركات المدرجة عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 15 شركات من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت 6 شركات عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم القطرية بمقدار 2.5 بليون ريال الى 583 بليونا نسبتها 0.43 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، نجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة 36 في المئة الى 242 مليون ريال في مقابل 177 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 16 في المئة الى 73 مليون سهم، في مقابل 63 مليونا، وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 7163 صفقة بارتفاع 29 في المئة.

وواصل المؤشر العام للبورصة القطرية ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.59 في المئة، تعادل 62 نقطة، صعودا الى 10613 نقطة في مقابل 10551 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 3.05 في المئة.

وبدعم من ارتفاع أسعار معظم الأسهم، ارتعفت مؤشرات كل القطاعات، تصدرها مؤشر التأمين المرتفع 2.60 في المئة الى 3200 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات بزيادة 2.55 في المئة، وبلغت مكاسب مؤشر النقل 1.03 في المئة، وصعد مؤشر الخدمات 0.61 في المئة.

وحقق مؤشر العائد الاجمالي خامس أكبر زيادة لليوم الثاني نسبتها 0.59 في المئة الى 19.53 ألف نقطة، تلاه مؤشر جميع الاسهم المرتفع 0.46 في المئة، فيما بلغت الزيادة في مؤشر العقارات 0.34 في المئة الى 1572 نقطة، وسجل قطاع الصناعة أقل زيادة نسبتها 0.07 في المئة الى 3236 نقطة.