شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رجال أعمال من الصناعات الهندسية يزور الأردن سبتمر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعثة تجارية تضم العديد من الشركات المصرية إلى دولة الأردن، بنهاية شهر سبتمبر 2019، وذلك بالتعاون مع التمثيل التجارى المصرى بالأردن، وتشهد البعثة، عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية، والأردنية، لبحث فرص زيادة التعاون التجارى.

وأعلن المجلس، أن البعثة التجارية للأردن، تأتي بعد نجاح البعثة تجارية التي نظمها المجلس لدولتي تنزانيا ورواندا فى الفترة من 16 إلى 23 يونيو 2019 بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين أكسبولينك، والتمثيل التجارى المصري بدولة تنزانيا.

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وأشار المجلس، لإلى أن بعثة تنزانيا ورواندا، شارك فيها 16 شركة هندسية فى القطاعات التالية: الأجهزة المنزلية - أدوات المائدة والمطبخ - الصناعات الكهربائية - المعادن وتشغيل المعادن - الالات والمعدات، فيما تم تنظيم لقاءات ثنائية للشركات المصرية مع نظيراتها فى الدولتين باجمالى عدد اجتماعات يصل الى 200 اجتماع.

وأكد المجلس إلى أن المكتب الفني للسياسات والاستراتيجيات لوزير التجارة والصناعة، صاحب الوفد خلال البعثة، وعقد لقاءات هام مع المسئولين، وخاصة فى دولة رواندا، وتوصلت اللقاءات إلى مفاوضات متقدمة جداً للتصدير، فيما تتميز الدولتين بوجود العديد من الفرص التصديرية اليها و خاصة تنزانيا باعتبارها دولة استراتيجية و مدخل للعديد من الاسواق المحيطة، بالإضافة إلى رواندا التى تمتاز بنسب التنمية العالية غير المسبوقة، وضعف المنافسين لمصر بالأسواق، وأيضا مدخل لبعض الدول المحيطة بها.