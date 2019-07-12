شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف..أرقام كاشفة عن الزواج أبرزها 58% من الزيجات بالريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات هامة حول إحصاءات زواج المصريين خلال عام 2018، حيث أظهرت تلك البيانات، انخفاض معدل الزواج خلال العام الماضى، مقارنة بالعام السابق له، حيث بلغ 9.1 فى الألف عام 2018، مقابل 9.6 فى الألف عام 2017، وذلك بعد تراجع عدد حالات الزواج العام الماضى.

ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة حديثاً، يقدم ”الخليج 365” أبرز 9 معلومات عن زواج المصريين خلال عام 2018، والتى جاءت كالتالى:

1- 887 ألف و 315 زيجة فى عام 2018، مقابل 912 ألف و 606 زيجة خلال 2017 بانخفاض 2.8%.

2- 41.1% من إجمالى عدد حالات الزواج فى 2018 بالحضر، مقابل 39.1% من حالات الزواج خلال عام 2017.

3- 58.9% من إجمالى عدد حالات الزواج فى 2018 بالريف، مقابل 60.9% من حالات الزواج خلال عام 2017.

4- سجلت الفئة العمرية من 20- 25 عام بالنسبة للفتيات أعلى نسبة زواج من إجمالى حالات الزواج العام الماضى بـ 36.5%.

5- وفقا للحالة التعليمية للزوجات، سجلن من يقرأن ويكتبن أعلى نسبة زواج العام الماضى بنسبة 32.2% من إجمالى حالات الزواج فى 2018.

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6- 24.8 عام متوسط سن الزوجة فى حالات الزواج خلال عام 2018.

7- سجلت الفئة العمرية من 25- 30 عام بالنسبة للشباب أعلى نسبة زواج من إجمالى حالات الزواج العام الماضى بـ 40.5%.

8- وفقا للحالة التعليمية للأزواج، سجل أصحاب الشهادات المتوسطة أعلى نسبة زواج العام الماضى بين الشباب، بنسبة 38.4% من إجمالى حالات الزواج فى 2018.

9- 30.6 عام متوسط سن الزوج فى حالات الزواج خلال عام 2018.