شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطا إلى 38 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت جهود المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى فتح أسواق جديدة للبطاطا المصرية، مما ترتب عليه ارتفاع صادرات البطاطا بشكل تدريجى.

وقال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لـ ”الخليج 365”، إن الجهود متواصلة على محورين الأول فتح أسواق جديدة، والثانى إدخال منتجات جديدة ضمن الصادرات على الرغم من المنافسة الشديدة فى الخارج.

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أشار إلى أن صادرات البطاطا، بلغت نحو 38 ألف طن ، خلال الفترة من سبتمبر 2018 ، حتى نهاية مايو 2019، وذلك بقيمة بلغت نحو 17 مليون دولار.

وأوضح أن قيمة وحجم صادرات البطاطا تمثل نحو 1%.