الاقتصاد

ارتفاع صادرات مصر من البطاطا إلى 38 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطا إلى 38 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت جهود المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى فتح أسواق جديدة للبطاطا المصرية، مما ترتب عليه ارتفاع صادرات البطاطا بشكل تدريجى.

 

وقال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لـ ”الخليج 365”، إن الجهود متواصلة على محورين الأول فتح أسواق جديدة، والثانى إدخال منتجات جديدة ضمن الصادرات على الرغم من المنافسة الشديدة فى الخارج.

Advertisements

 

أشار إلى أن صادرات البطاطا، بلغت نحو  38 ألف طن ، خلال الفترة من سبتمبر 2018 ، حتى نهاية مايو 2019، وذلك بقيمة بلغت نحو 17 مليون دولار.

 

وأوضح أن قيمة وحجم صادرات البطاطا تمثل نحو  1%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع صادرات مصر من البطاطا إلى 38 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا