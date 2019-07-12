شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة: 9.5 ترليون دولار حجم الاستثمار المباشر فى العالم خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الأونتكاد التابعة للأمم المتحدة، أن عامى 2015 و2016، هما الأعلى فى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فى مختلف دول العالم.

وبحسب تقرير المنظمةن والذى حصل ”الخليج 365”، هى نسخة منه فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فى العالم، بلغ نحو 9.535.680 ترليون دولار فى الفترة من عام 2013، حتى نهاية عام 2018، وهو الاستثمار الذى دخل لكل دول العالم ، بخلاف الاستثمارات التى نفذتها الدول فى دول أخرى.

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أضاف التقرير، إنه عام 2013 بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.431.164 ترليون دولار، وفى عام 2014، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.431.164 ترليون دولار.

وذكر التقرير أن الاستثمار العالمى كان الأعلى عام 2015 حيث بلغ نحو 2.033.802 ترليون دولار، وانخفض بشكل طفيف عام 2016 ليبلغ 1.918.679 ترليون دولار، وهو ثانى أعلى معدل عالمى .

أشار التقرير إنه عام 2017 ، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي العالمى نحو 1.497.371 ترليون دولار ، كما بلغ حجم الاستثمار العالمى نحو 1.297.371 ترليون دولار بنهاية عام 2018.