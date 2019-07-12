شكرا لقرائتكم خبر عن "خلع وضرب وغياب وخيانة"..أبرز أسباب طلاق 8542 زوجة بحكم القضاء خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإيذاء "الضرب" والخلع وغياب الزوج، أبرز الأسباب وراء حصول 8542 زوجة على حكم نهائى بالطلاق من القضاء خلال عام 2018.

أظهرت البيانات الإحصائية، والتى حصل "الخليج 365"ن على نسخة تفصيلية منها، أن هناك نحو 7134 زوجة انفصلت عن زوجها العام الماضى بعد حصولها على حكم بالخلع، بينما حصلت 690 زوجة على حكم نهائى بالطلاق بعدما أثبتن للقضاء تعرضهن للإيذاء من قبل الزوج.

كما أظهرت البيانات، أن 23 حالة طلاق تمت فى عام 2018، بسبب غياب الزوج، وهو ما أدى لنجاح 23 زوجة فى الحصول على حكم نهائى بالطلاق من المحكمة، فيما حصلت 6 زوجات على لقب "مطلقات" بعد أن اكتشفن خيانة الزوج، مما دفعهم للقضاء والحصول على حكم نهائى بالطلاق.

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وبسبب الأمراض وحبس الزوج وتغيير الديانة، نجحت 24 زوجة فى الحصول على حكم نهائى بالطلاق من محاكم القضاء خلال العام الماضى، بينما حصلت 665 زوجة على ذات الحكم، ولكن لأسباب أخرى.

يشار إلى أن، إجمالى عدد حالات الطلاق التى شهدها عام 2018، بلغت نحو 221 ألف حالة، من بينها 8542 زوجة تطلقن بأحكام قضائية نهائية، ونحو 211 ألف و 554 حالة أتموا إجراءات الطلاق عند المأذون دون اللجوء للقضاء للحصول على حكم بذلك.