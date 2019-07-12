شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» تمنح سندات «الإمارات دبي الوطني» درجة «B1» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت وكالة «موديز» سندات بنك الإمارات دبي الوطني البالغة قيمتها مليار دولار درجة «B1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة: إن هذا التصنيف يعتمد على الجدارة الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني والتزامه بسداد الأوراق المالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «موديز» تمنح سندات «الإمارات دبي الوطني» درجة «B1» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.