شكرا لقرائتكم خبر عن 4.4 % نمو التوظيف بقطاع العقار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انعكس النشاط الذي يشهده القطاع العقاري في جميع إمارات الدولة على استقطاب العمالة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد التوظيف في القطاع بنسبة 4.4% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2018 بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وكان التوظيف في القطاع الخاص شهد أداء قوياً على أساس ربع سنوي، حيث زاد بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بانخفاض نسبته 0.6 % في الربع السابق.

ومن اللافت أن التحسن في التوظيف كان ملحوظاً في جميع القطاعات خلال الربع الأول، مع نمو القطاعات الأخرى بمعدل 2.7 % وقطاع العقارات بمعدل 2.5 % مقارنة بنمو 1.3 %و0.5 % على التوالي في الربع السابق.

وسجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أقل ارتفاع على أساس ربع سنوي بنسبة 0.1 %مقارنة بانخفاض قدره 1.5 % في الربع السابق. وارتفع قطاعا البناء والخدمات على أساس ربع سنوي بنسبة 0.9 % و0.4 % مقارنة بانخفاض بنسبة 1.2% و1.1 % في الربع السابق، على التوالي (وام)

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