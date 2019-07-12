شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 800 وحدة سكنية في دبي بـ 1.2 مليار خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” بلغت تصرفات عقارات دبي 2.7 مليار درهم في أسبوع بحسب دائرة الاراضي والأملاك، التي شهدت تسجيل 889 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 90 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم و799 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي ب 55 مليون درهم في منطقة القرهود.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات بتسجيل 26 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.

ب77 مليون درهم والثالثة وادي الصفا 7 بتسجيلها 6 مبايعات ب 23 مليون درهم.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم.وبلغ إجمالي الرهون المسجلة مليار درهم منها 89 لأراض ب 850 مليون درهم و127 لفلل وشقق بقيمة 150 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 1 بقيمة 220 مليون درهم.

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