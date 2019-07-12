بورصة السعودية تصعد بدعم من البنوك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت البورصة السعودية أمس الخميس مع صعود أسهم جميع البنوك المدرجة تقريباً قبل إعلانات الأرباح، بينما سجلت البورصة المصرية هبوطاً حاداً مع انخفاض معظم أسهمها القيادية.

وزاد المؤشر السعودي 0.7% مع صعود أسهم عشرة من بين 11 بنكاً مدرجاً بالمؤشر. وصعد سهم بنك الرياض 1.6 بالمئة والبنك السعودي الفرنسي 0.6 بالمئة قبل انقضاء الحق في توزيعات الأرباح في جلسة التداول المقبلة. وسيستحق المستثمرون التوزيعات المقبلة اعتباراً من يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تعلن البنوك السعودية نتائج أعمال قوية عن الربع الثاني. وتتوقع المجموعة المالية هيرميس نمواً قدره 7.6 بالمئة على أساس سنوي في أرباح القطاع المالي السعودي للفترة من إبريل/ نيسان إلى نهاية يونيو/ حزيران.

وارتفع سهم عناية السعودية للتأمين التعاوني 1.9 بالمئة بعد أن فازت الشركة بعقد تأمين طبي تزيد قيمته على أكثر من خمسة بالمئة من إيرادات العام الماضي.

وهبط المؤشر المصري الرئيسي 1.4 بالمئة مع انخفاض معظم الأسهم المدرجة، إذ نزل سهم البنك التجاري الدولي 1.6 بالمئة بينما هوى سهم حديد عز 7.7 بالمئة بعدما أظهرت نتائجها هذا الأسبوع تحولاً إلى الخسارة في الربع الأول.

وأظهرت بيانات البورصة أمس أن مبيعات المستثمرين الأجانب غير العرب من الأسهم المصرية فاقت مشترياتهم. (رويترز)