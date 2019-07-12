إصدار «موانئ دبي العالمية» يستقطب 6.2 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقطبت إصدارات ماونئ دبي العالمية أكثر من 6.2 مليار دولار (4.6 مليار للصكوك و1.6 مليار للسندات). وتسعى الشركة لجمع 1.3 مليار دولار عبر طرح سندات تقليدية وصكوك.

وتعتزم الشركة إصدار صكوك بالحجم القياسي لأجل 10 سنوات، والتي تصل إلى مليار دولار.

كما أعادت الشركة فتح باب الاكتتاب في سندات تقليدية قائمة تستحق في 2048، ومن المتوقع أن تجمع منها نحو 300 مليون دولار. ويتراوح العائد على هذه السندات ما بين 5% و5.1%. وستستخدم عوائد الصكوك لأغراض عامة.

وتم تسويق الصكوك عند سعر استرشادي أولي 230 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، مقابل 195 نقطة للسندات.

وعينت الشركة «باركليز» و«سيتي» و«دويتشه» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«أبوظبي الأول» و«أتش أس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» لترتيب الإصدار.

(رويترز)