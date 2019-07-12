87 مليوناً تداولات «إعمار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقر مؤشر سوق دبي، بتراجع طفيف بلغ 0.06%، ليغلق عند 2685.6 نقطة، بتداولات ب 242,6 مليون درهم ؛ حيث شهد التداول ارتفاع 13 شركة، وهبوط 11 وثبات أسعار 8 شركات.

من أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها: «السلام القابضة» بإغلاق0.499 درهم بنسبة 2.88%، ثم «أمانات» بإغلاق0.994 درهم بنسبة 2.37%، ثم «أرابتك» بإغلاق 1.66 درهم بنسبة 1.84%، ثم «دي إكس بي» بإغلاق 0.196 درهم بنسبة 1.5%، ثم «جي إف إتش» بإغلاق 0.895 درهم بنسبة 1.47%.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها، «إعمار مولز» بإغلاق 1.97 درهم بنسبة 2.47%، ثم «دار التكافل» بإغلاق0.59 درهم بنسبة 1.67%، ثم «آن ديجيتال» بإغلاق 0.165 درهم بنسبة 1.2%، ثم «شعاع كابيتال» بإغلاق0.961 درهم بنسبة 0.93%، ثم «أملاك» بإغلاق 0.283 درهم بنسبة 0.70%.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد حققت «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 87 مليون درهم ثم «دبي الإسلامي» 44,9 مليون درهم ثم «أرامكس» 27,3 مليون درهم ثم «أرابتك» 19,4 مليون درهم ثم «جي إف إتش» 18 مليون درهم.