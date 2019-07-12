شكرا لقرائتكم خبر عن «قطارات الاتحاد» تؤجل مناقصة عقدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت شركة قطارات الاتحاد الموعد الجديد لتسلم عروض الشركات في مناقصة العقدين «دي 201» و«إي واحد» من المرحلة الثانية من برنامج شبكة قطارات الاتحاد حتى 18 أغسطس/آب المقبل.

وذكرت «ميد» أن الموعد النهائي المحدد يوم 29 يوليو/تموز الجاري لتسلم عروض العقد «دي 203» ربما يتم تأجيله أيضاً.

وتجري الشركة حالياً تقييماً للعروض الخاصة بكامل الحزمة «دي» من عقود المرحلة الثانية، والتي تتضمن إنشاء خط رئيسي بطول 98 كم، إضافة إلى خط طوله 29 كم لربط الطويين في الشارقة والفجيرة.

وتوقعت «ميد» ترسية العقود قبل نهاية الصيف.

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