«غرفة الشارقة» تُعرّف العالم مزاياها الصناعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مشاركتها الفاعلة في الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع المنعقدة في مدينة ايكاترينبرج الروسية، وذلك إلى جانب وفد الدولة الذي ترأسه سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة وعضوية حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، إضافة إلى قادة القطاع الصناعي الإماراتي، ومثل الغرفة مروان المهيري رئيس قسم المعارض الدولية، ولمياء الجسمي تنفيذي أول تنمية الصناعات الوطنية، وأسدل الستار أمس عن فعاليات الدورة الثانية من القمة .

شهدت القمة مشاركة أكثر من 1200 من الشخصيات الرسمية والاقتصادية العربية والروسية وصناع القرار من قادة الحكومات والشركات من مختلف دول العالم في أكثر من 40 جلسة ناقشت أهم القضايا المرتبطة بقطاع الصناعة العالمي و توفير وإيجاد حلول مبتكرة للعديد منها.

وقال محمد أحمد أمين العوضي مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «إن مشاركتنا في هذا الحدث البارز للمرة الثانية، يعد جزءاً من استراتيجية عمل الغرفة بالاستفادة من الأحداث والملتقيات الصناعية والاقتصادية العالمية للترويج المثالي للاستثمار بالإمارة، والتعريف بالمزايا والحوافز التي يوفرها القطاع الصناعي، كما مثلت القمة فرصة كبيرة لنا للالتقاء مع كبار المستثمرين المشاركين في فعالياتها، وتأسيس علاقات شراكة وتعاون جديدة معهم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية»، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة يحظى باهتمام واسع منذ عقود، وذلك نتيجة للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد أهمية القطاع الصناعي وإسهاماته في الناتج الإجمالي للإمارة وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع بكافة شرائحه، إلى جانب دوره المؤثر في تحقيق الاستدامة.

ولفت مدير «غرفة الشارقة» إلى أن القطاع الصناعي في الشارقة يستحوذ على 45% من الحجم الإجمالي للقطاع على مستوى دولة الإمارات بمعدل 2800 وحدة صناعية، إلى جانب وجود 21 منطقة صناعية، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة حول العالم، إضافة إلى التنوع الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي من منتجات نفطية، والبلاستيك، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والأدوات الكهربائية، والخراسانات، وأنابيب المياه، والنسيج وغيرها، لافتاً إلى الموقع الجغرافي الذي تتميز به إمارة الشارقة وقربها من الموانئ والمطارات المهمة، جعل منها بيئة صناعية متميزة استطاعت اجتذاب كبرى الشركات العالمية، وساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وجعل هذا القطاع من القطاعات المتميزة ليس محلياً فقط؛ بل على مستوى العالم.