4 مليارات تسليمات والتزامات «صناعات الطيران» بالنصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت تسليمات والتزامات «دبي لصناعات الطيران» من أصول الطائرات أكثر من 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم) خلال النصف الأول.

وحول أهم النتائج الاستراتيجية والتشغيلية لقسم التأجير «دبي لصناعات الطيران كابيتال» للنصف الأول 2019، قالت الشركة: إن محفظة الأصول المدارة نمت إلى 51 طائرة بقيمة 1.3 مليار دولار (4.77 مليار درهم)، فيما زادت السيولة عن طريق إضافة تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة بقيمة 440 مليون دولار (1.6 مليار درهم).

وتم خلال النصف الأول شراء 8 طائرات جديدة، فيما تم بيع أصول 20 طائرة، وتم إنجاز 24 معاملة إيجار. ويصل متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة إلى 5.9 سنة، ويبلغ متوسط مدة الإيجار المتبقية في أسطول الطائرات المملوكة 6.4 سنة. وزادت نسبة الديون غير المضمونة من إجمالي الدين لتصل إلى ما يقرب من 60٪، في وقت تمت فيه إعادة شراء الأسهم المملوكة من قبل شركة «إعمار» لتصبح الآن مملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وتشير المعايير التشغيلية إلى 357 طائرة مملوكة أو مدارة أو قيد التسليم، لأكثر من 110 عملاء في 56 دولة، وبلغت نسبة استخدام المحفظة 99.2٪.