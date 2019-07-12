الدولار يهوي لأدنى مستوى في 5 أيام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوى الدولار لأدنى مستوى في خمسة أيام أمس، بعد أن ترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الباب موارباً لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لكن المستثمرين يتوجسون من القيام بعمليات بيع كبيرة للدولار لحين إعادة النظر في السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات أخرى، 0.2% إلى 69.83 وهو أدنى مستوياته منذ الخامس من يوليو/ تموز، وقرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر 95.84 الذي بلغه في أواخر يونيو/ حزيران. وارتفع الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى في ستة أشهر إلى 1.2529 دولار. لكن العملة البريطانية تظل منخفضة على مدار الأسبوع في ظل قتامة المشهد الاقتصادي البريطاني واقتراب الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

كما بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الخميس، بعد انخفاض الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1422.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو/ تموز عند 1426 دولاراً.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1424 دولاراً.

وفي شهادته أمام الكونجرس، أشار باول إلى ضعف عالمي «واسع النطاق» يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الأمريكي، وسط ضبابية بشأن تداعيات الصراع التجاري الذي تخوضه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين ودول أخرى.

وتعزز الميل إلى التيسير النقدي في شهادة باول بمحضر اجتماع السياسة النقدية السابق للمركزي الأمريكي والذي أظهر أن العديد من صناع السياسات يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من التحفيز قريباً، مما أحيا التكهنات بإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلى 15.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 في المئة إلى 825.65 دولار.

وصعد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1597.91 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 22 مارس/ آذار عند 1599.01 دولار.

(رويترز)