«أدنوك» تستكشف فرص التعاون مع شركات الطاقة الروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيكاترنبيرغ: ”الخليج 365” ووام

التقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها مع ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى موسكو، حيث تسعى «أدنوك» لاستكشاف فرص توسعة نطاق شراكاتها واستثماراتها الاستراتيجية في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز.

ونقل الجابر خلال الزيارة، تحيات القيادة الرشيدة في الإمارات إلى حكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية، مؤكداً أهمية علاقات الصداقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات وحرص دولة الإمارات على ترسيخها والوصول بها إلى مستويات أكثر تقدماً.

كانت التبادلات التجارية بين البلدين قد شهدت نقلات نوعية، حيث ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 11 مليار درهم، بزيادة 21% عن العام الذي سبقه.. وشهدت العلاقات الإماراتية الروسية زخماً قوياً عقب الزيارة المهمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى روسيا والتي التقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وشهدت إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تشمل مجالات السياسة والأمن والتجارة والاقتصاد والثقافة، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.

وأشاد د. سلطان أحمد الجابر خلال اللقاء، بجهود روسيا في اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول «أوبك»، والتي تواصل تأثيرها الإيجابي على توازن أسواق النفط. كما استعرض النقلة النوعية التي تشهدها «أدنوك» والإجراءات التي تتخذها الشركة لتعزيز القيمة، ونهجها لتوسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية الذكية للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تأتي هذه الزيارة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تعزيز جسور التعاون والشراكات الاستراتيجية، وتعكس كذلك العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا. وضمن جهود تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، هناك العديد من فرص التعاون المحتمل في قطاع الطاقة، وتسعى «أدنوك» إلى استكشاف فرص الشراكات والاستثمار المشترك مع شركات الطاقة الروسية في مختلف مجالات ومراحل القطاع بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية وتحقيق عوائد كبيرة لكلا الجانبين».

وأضاف: فيما نركز على مواكبة متغيرات مشهد الطاقة وتنامي الطلب خاصة في آسيا، تحرص «أدنوك» على إقامة علاقات تعاون مع شركاء من مختلف أنحاء العالم يشاركونها الرؤية نفسها والأهداف، ولديهم الاستعداد والقدرة على توظيف رأس المال والتكنولوجيا وتمكيننا من الوصول إلى أسواق جديدة.

ويمثل نهج توسيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة ركيزة أساسية ضمن استراتيجية «أدنوك» 2030 للنمو الذكي والتي تركز على إتاحة المزيد من الفرص في أعمال الشركة في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز. كما تمضي «أدنوك» قدماً في زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030، مع السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وإمكانية التحول إلى مصدّر له. وتعمل «أدنوك» كذلك على تنفيذ توسعات كبيرة في مجال التكرير والبتروكيماويات في مجمع الرويس الصناعي، حيث تم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة تسهم في بناء أكبر مجمع للتكرير والبتروكيماويات في العالم في مكان واحد.