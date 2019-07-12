شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية العام الجارى والتجارة الخارجية لمصر، تشهد تطورات ملحوظة، سواء على مستوى حجم الصادرات أو الواردات، وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أحدث نشراته السنوية حول حركة التجارة الخارجية لمصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، الفترة من يناير – أبريل 2019، يقدم ”الخليج 365” أبرز 10 أرقام عن حجم التصدير والاستيراد الذى قامت به الدولة على مدار 120 يوم "4 أشهر" مع أكثر من 37 دولة بالعالم. والتى جاءت كالتالى: 1- 36.303 مليار دولار، إجمالى حجم التجارة الخارجية. 2- 987 مليون دولار، زيادة فى النشاط التجارى الخارجى لمصر مقارنة بالفترة المماثلة من 2018. 3- 10 مليارات دولار، حجم الصادرات المصرية فى الفترة المذكورة من العام الحالى. 4- 26.260 مليار دولار، حجم واردات مصر. 4- 26.260 مليار دولار، حجم واردات مصر. Advertisements 5- 16.2 مليار دولار، حجم العجز فى الميزان التجارى. 6- 1.5 مليار دولار، حجم الصادرات البترولية لمصر، مقابل 2.9 مليار دولار واردات. 6- 1.5 مليار دولار، حجم الصادرات البترولية لمصر، مقابل 2.9 مليار دولار واردات. 7- 3.3 مليار دولار، حجم صادرات مصر للدول العربية، بنسبة 33.6% من إجمالى الصادرات المصرية. 8- 3.9 مليار دولار، حجم واردات مصر من الدول العربية، بنسبة 15.1% من إجمالى الواردات المصرية خلال الفترة من يناير – أبريل 2019. 8- 3.9 مليار دولار، حجم واردات مصر من الدول العربية، بنسبة 15.1% من إجمالى الواردات المصرية خلال الفترة من يناير – أبريل 2019. 9- تركيا وأسبانيا وأمريكا وإيطاليا والسعودية أكبر 5 دول مستوردة من مصر بنحو 3 مليارات دولار، بنسبة 30.3% من إجمالى الصادرات المصرية. 10- الصين وأمريكا والسعودية وألمانيا وتركيا أكبر 5 دول مصدرة لمصر بقيمة 10.3 مليار دولار، بنسبة 39.5% من إجمالى الواردات المصرية فى الفترة من يناير – أبريل 2019. 10- الصين وأمريكا والسعودية وألمانيا وتركيا أكبر 5 دول مصدرة لمصر بقيمة 10.3 مليار دولار، بنسبة 39.5% من إجمالى الواردات المصرية فى الفترة من يناير – أبريل 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.