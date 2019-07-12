شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"هيرميس" و"CIB" و"إيديتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاذ شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية، لـ3 شركات، وهى المجموعة المالية هيرميس إلى 178.384 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 16.181 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 67.051 مليون شهادة.

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واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ نعيم القابضة عند 81.939 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 463.983 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 276.471 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.769 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 304.894 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.521 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع بالم هيلز للتعمير عند 696.016 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.090 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.