الكهرباء تعلن طريقة جديدة لشحن العدادات مسبوقة الدفع

مصراوي
كشفت وزارة الكهرباء عن طريقة جديدة لشحن العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع، وقالت خلال اجتماع اليوم مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الشحن سيتم من خلال الهاتف المحمول في المرحلة المقبلة، تفاديا لأي معوقات.
وأشارت الوزارة إلى تخصيص مليار و700 ألف جنيه كحد أدنى من أجل تحويل الضغط الهوائي لكابلات أرضية، لافتة إلى أن المحافظات هي التي تحدد الأماكن الأخطر التي تحتاج لتغيير الهوائي لكابلات أرضية.
بدورها، طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدي، الوزارة بضرورة الوضع...
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