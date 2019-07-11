شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 11-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 11-7-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.187 مليار جنيه.

البورصة تخسر 8.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.187 مليار جنيه. البورصة تخسر 8.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.187 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 649.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، بعد تنفيذ صفقة على شركة كليوباترا، عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 19.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 73.14%، والعرب على 7.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 88.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 11.53%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 809.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 152.4 مليون جنيه، 62.6 مليون جنيه، 373 ألف جنيه، 297.9 مليون جنيه، 296.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 13813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 16969 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 543 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1403 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

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وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 107 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

مستشفى كليوباتراقالت شركة مستشفى كليوباترا، إن صندوق كير هيلثكير ال تى دى، باع 504 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر 5.20 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 2.6 مليار جنيه، لتنخفض حصته من 1.1 مليار سهم بنسبة 69.37% إلى 605 مليون سهم بنسبة 37.87%. مستشفى كليوباتراقالت شركة مستشفى كليوباترا، إن صندوق كير هيلثكير ال تى دى، باع 504 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر 5.20 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 2.6 مليار جنيه، لتنخفض حصته من 1.1 مليار سهم بنسبة 69.37% إلى 605 مليون سهم بنسبة 37.87%.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، أن الصفقة تم تنفيذها من خلال شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ولم توضح الشركة أسماء المشترين.

وكانت شركة مستشفى كليوباترا، قد أكدت عدم وجود أي تغير في هيكل المساهمين أو مجلس الإدارة أو فريق الإدارة العليا من قبل شركة كير هيلث كير - المساهم الرئيسي والمالكة لحصة 69.4% من شركة مستشفى كليوباترا.

وجاء ذلك في بيان لبورصة مصر، يوم الثلاثاء الماضى، رداً على ما نشر بعنوان: "أكتيس تقتنص إدارة الصندوق المساهم بمستشفيات كليوباترا، موضحة أن شركة كير هيلث كير تابعة لصندوق كريد هيلث كير المعروف باسم صندوق مجموعة شمال أفريقيا القابضة للمستشفيات.

يذكر أن شركة مستشفى كليوباترا، سجلت صافي ربح بلغ 55.139 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 57.195 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.