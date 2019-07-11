شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تخسر 11.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 738.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 395.5 مليار جنيه إلى 389.3 مليار جنيه خلال الشهر المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%.

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وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 237.4 مليار جنيه إلى 232.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 632.9 مليار جنيه إلى 621.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.