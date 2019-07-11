شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 11- 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 11-7-2019.

إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس. إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، سيدى كرير للبتروكيماويات، دايس للملابس الجاهزة، حديد عز، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، بنك كريدى أجريكول، شركة مستشفى كليوباترا، راية القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 8.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.187 مليار جنيه. البورصة تخسر 8.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.187 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 649.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، بعد تنفيذ صفقة على شركة كليوباترا، عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 19.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 73.14%، والعرب على 7.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 88.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 11.53%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 809.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 152.4 مليون جنيه، 62.6 مليون جنيه، 373 ألف جنيه، 297.9 مليون جنيه، 296.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 13813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 16969 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 543 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1403 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 107 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 29.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.46%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 6 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.82%

Advertisements

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.64%

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.63%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.544 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.93%

- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بسعر إغلاق 1.183 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.43%

- حديد عز بسعر إغلاق 8.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.25%

- سيدى كرير للبتروكيماويات بسعر إغلاق 9.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.12%

- حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بسعر إغلاق 0.691 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7%