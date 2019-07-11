شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بختام التعاملات.. والسعودية تواصل الارتفاع لليوم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أداء بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، ليسجل ارتفاعه الرابع على التوالى، وسط تحسن ملحوظ للسيولة بدعم الصفقات الخاصة، فيما تراجع بورصة دبى بضغط هبوط أسهم إعمار.

بورصة السعودية بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% رابحا 62.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6968.23 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.09% خاسرا 42.31 نقطة ليغلق عند مستوى 3831.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 135.1 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 110 شركة، فيما تراجعت 63 شركة.

وارتفع 16 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.34%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.30%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.67%.

وجاء سهم "الخليجية العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم بوبا العربية بنسبة 4.93%، ثم معادن بنسبة 3.98%، فيما تصدر سهم "العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.99% ثم الحكير بنسبة 2.33%، ثم أنابيب السعودية بنسبة 1.92%.

بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحا عدد 1.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6127.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً عدد 9.49 نقطة ليغلق عند مستوى 6776.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.34% خاسراً عدد 16.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.41 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 235.2 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون دينار كويتى عبر 10679 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%.

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وجاء سهم "تحصيلات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.16%، تليه تجارة بنسبة 9.55%، ثم شركة وطنية الدولية القابضة بنسبة 9.47%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.10% ثم سنام بنسبة 9.09%، ثم المدن بنسبة 8.85%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرا 1.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2685.58 نقطة بضغوط هبوط أسهم إعمار. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرا 1.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2685.58 نقطة بضغوط هبوط أسهم إعمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 113.8 مليون سهم محققة ما قيمته 242.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2896 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقرت 8 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.12%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.79%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.30%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.89%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.37%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم إعمار مولز بنسبة 2.48%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.67%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 2.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.09 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 2.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.09 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 711 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.50% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.30% بضغوط هبوط سهم بى.أم.أم.أى بنسبة 1.85%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.3% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.62%.