شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الداش كوين من تحقيق هدفنا المنتظر عند 139.63 ويضغط سلباً عليه، بانتظار تجاوز هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 125.26، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 157.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 135.00 والمقاومة 150.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط