شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر اللايتكوين بملامسة هدفنا المنتظر عند 100.00 ويهاجمه في محاولة لتأكيد كسره، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة للتوجه نحو 84.60 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي، بانتظار مزيد من الانخفاض بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 110.55 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 95.00 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط