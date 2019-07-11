شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الإيثريوم تداولاته السلبية بشكل قوي ليقترب من هدفنا المنتظر عند 255.90، حيث حقق السعر كسراً قوياً لدعم القناة الصاعدة، ونتوقع استمرار الميل الهابط لكسر المستوى المذكور وامتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 222.90 على المدى القريب، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 296.80.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 255.90 والمقاومة 296.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط