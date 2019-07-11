شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر البتكوين هدفنا الأول المنتظر عند 11342.10 ويستقر عنده، حيث يجد دعم قوي هناك متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة بثبات السعر دون

دعم القناة الصاعدة المكسور سابقاً، مع التذكير بأن كسر 11342.10 سيدفع السعر إلى 10600.00 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 11000.00 والمقاومة 12200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط