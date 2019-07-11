شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بثبات السعر دون مستوى 0.7044، بانتظار استئناف التداولات السلبية لزيارة مستوى 0.6900 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط