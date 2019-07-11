شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 67.90، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد التوجه نحو 69.92 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 65.92 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.92 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد