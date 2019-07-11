شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليبدأ محاولات اختراق مستوى 60.86، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، ممهداً الطريق امام التوجه نحو مستوى 63.00 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الانتباه إلى أن كسر 59.80 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء تصحيح لحظي هابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد