شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر الفضة على مستوى 15.23 ويقدّم تداولات إيجابية الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي يشترط الثبات فوق المستوى المذكور، معتمدين على اكتمال نموذج العلم الصاعد المشار له صباحاً، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 15.62.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.10 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد