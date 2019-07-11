شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب داخل القناة الصاعدة، ويحتاج للتخلص من عزمه السلبي لتأكيد استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة لهذا اليوم، والتي تبدأ أهدافها الرئيسية عند 1438.90 وتمتد إلى 1500.00 بعد اختراق المستوى السابق، مع التذكير بأن الثبات فوق 1400.30 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1410.00 والمقاومة 1440.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد