شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 1.2575، ويتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك الذي يدعم فرص اختراق المستوى المذكور لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.2655.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً بقية اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.2476 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2450 والمقاومة 1.2630

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد