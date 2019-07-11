11 مخططا جديدا للأراضي المجانية.. والاختيار الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أضاف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 11 مخططا سكنيا جديدا عبر بوابته الالكترونية ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر البوابة شهريا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان أمس، أنها فعلت الاختيار الالكتروني لـ11 مخططا جديدا موزعة على 4 مناطق توفر نحو 9698 أرضا مجانية يجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

وتضمنت المخططات الجديدة 7 مخططات بمنطقة عسير توفر أكثر من 7995 قطعة أرض، شملت مخططين بمحافظة محايل عسير، أولهما مخطط «حميد العلايا»، والذي يضم 274 أرضا، والآخر مخطط «سحبان» ويضم 2284 أرضا، إضافة إلى مخطط «المجاردة» ويضم 610 قطع أراضي، ومخطط «منح شمال أبها» الذي يضم 2178 قطعة أرض، ومخطط «عفراء بلقرن» ويضم 49 أرضا، ومخطط «العيرية» بمحافظة بارق ويضم 450 أرضا، ومخطط «جبل ظلم» بسراة عبيدة ويضم 534 قطعة أرض.

كما أضاف «سكني» 4 مخططات أخرى جديدة في عدد من المناطق، منها مخططان في منطقة الرياض يوفران 348 قطعة أرض للحجز أمام المواطنين، والمخططات هي مخطط «حريملاء» بواقع 169 قطعة أرض، ومخطط «الحريق» بنحو 179 أرضا، ومخطط «حبس المجوبة» بمحافظة الحجرة التابعة لمنطقة الباحة ويضم نحو 703 قطع أراضي، ومخطط «طريف» بمنطقة الحدود الشمالية، والذي يوفر 652 قطعة أرض.

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وذكرت الوزارة أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» ثم اختيار «الحلول السكنية» ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط المخصص واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقا لزيارة الفرع، وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم جميع التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

توزيع الـ11 مخططا على المناطق

عسير:

مخطط حميد العلايا في محايل 274 أرضا

مخطط سحبان في محايل 2284 أرضا

مخطط المجاردة 610 أراض

مخطط منح شمال أبها 2178 أرضا

مخطط عفراء بلقرن 49 أرضا

مخطط العيرية في بارق 450 أرضا

مخطط جبل ظلم بسراة عبيدة 534 أرضا

الرياض:

مخطط حريملاء 169 أرضا

مخطط الحريق 179 أرضا

الباحة: