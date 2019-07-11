القصبي: منظومة التجارة الالكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال ترؤسه الاجتماع الخامس لمجلس التجارة الالكترونية حرص القيادة على تعزيز منظومة أعمال التجارة الالكترونية، كونها أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي بداية الاجتماع عبر وزير التجارة عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام التجارة الالكترونية.

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وناقش الاجتماع خطة تطبيق نظام التجارة الالكترونية، واستعرض مستوى التقدم في مبادرات المجلس، وما تم إنجازه حيال القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما ناقش مختلف المعوقات التي تواجه القطاع، مثل إعادة تنظيم البريد وتراخيص الميل الأخير، والتقدم في مؤشر التجارة الالكترونية لدى الأمم المتحدة، والخدمات اللوجستية.

ويهدف مجلس التجارة الالكترونية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله أخيرا إلى الإسهام في تنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الالكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين.

وتم إنشاء المجلس بعضوية 13 جهة حكومية و3 ممثلين من القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود والتركيز على عدد من المجالات، منها الخدمات اللوجستية والمدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الالكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الالكترونية العالمي.

ويعمل المجلس على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الالكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلقة بها، وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الإبداع في عدد من المجالات، وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكن المنشآت المتوسطة والصغيرة من الدخول بالمجال.