مال || المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة وأسعار الدولار تستقر في 10 بنوك وتراجع التضخم

الموجز

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي وفقاً لما نشره مصراوي.

حيث جاء قرار اللجنة موافقا لتوقعات أغلب المحللين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء، وذلك رغم تغير توقعات البعض إلى الخفض بعد الكشف أمس عن هبوط حاد في معدلات التضخم خلال يونيو الماضي.

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم .

سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

أما في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

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وفي أبوظبي الإسلامي 16.59 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي سياق آخر قال البنك المركزي المصري إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المُعد من قبله، بلغ 0.3% خلال شهر يونيو، مقابل 1.2% خلال مايو السابق عليه، ونحو 1.6% خلال يونيو 2018، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2018 بحسب ما جاء في جريدة المال والمتخصصة في الشان الإقتصادي.

والتي أضافت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلًا شهريًا 0.8% في يونيو 2019، مقابل 1.1% في مايو 2019، و3.5% في ذات الشهر من العام الماضي، وهو ما أرجعه الجهاز للتراجع الشديد في أسعار الخضر والفاكهة.

وتابعت الجريدة الإقتصادية أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل نحو 9.4% في يونيو 2019 مقابل 14.1% في مايو السابق عليه، وهو أقل مستوى منذ مارس 2016.

وخلال يونيو الماضي سجلت مجموعة الخضراوات والفاكهة معدلًا شهريًّا سالبًا بلغ 6.158% بينما سجلت السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا 0.093%.